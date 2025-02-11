Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Phối hợp với BP tư vấn kỹ thuật để lên báo giá, hoàn tất các hồ sơ tài liệu cho khách hàng, lập và quản lý database giá chào.

Phối hợp, theo dõi, điều phối tiến độ các công tác dự thầu

Dự thảo, đàm phán và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp với Sales, PM trong việc triển khai dự án, theo dõi thanh toán, thu hồi công nợ.

Giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các khiếu nại của khách hàng, các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh với khách hàng.

Nghiên cứu và tìm hiểu về sản phẩm chủ lực của Công ty.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Ngoại thương.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực CNTT.

Có kiến thức liên quan đến chuẩn bị hồ sơ thầu, báo giá, hợp đồng

Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tiếng Anh tốt, TOIEC >= 600

Thành thạo các phần mềm MS Office, internet application

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Tại sao chọn SVTECH?

SVTECH khác biệt để dẫn đầu thị trường System Integration (SI), không ngừng phát triển hơn 22 năm qua là nhờ những con người đặc biệt. Mỗi SVTECHer được tạo điều kiện để hiểu rõ bản thân, tự tin phát huy điểm mạnh riêng để thực hiện sứ mệnh, theo đuổi đam mê và tạo ra giá trị của mình trong tổ chức, xã hội.

1. An tâm một chính sách thu nhập:

Hưởng mức lương cạnh tranh, mức thưởng hấp dẫn từ lợi nhuận Công ty và performance (trung bình 15 tháng lương/năm).

Phụ cấp công tác. Cấp laptop và các phương tiện/tài khoản/thẻ ĐT/công cụ cần thiết khác cho công việc

Làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review lương & năng lực hàng năm

2. Cơ hội phát triển sự nghiệp:

Business phát triển bền vững, trải qua hơn 22 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng

Trực tiếp tham gia vào cácdự án công nghệ lớn trọng điểmcủakhách hàng là các tổ chức lớn, các doanh nghiệp quốc gia: 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam, các bộ ban ngành chính chủ, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp; cơ hội làm việccùng các hãng đối tác công nghệ danh tiếng trên thế giới:Oracle, IBM, Dell, Redhat, Juniper, Palo Alto, HP, Microsoft....và đội ngũ SVTECHers dày dạn kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường SI

Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc: Bí mật giao tiếp hiệu quả, Thấu hiểu để thành công, Giao tiếp & thuyết trình, Tư duy sáng tạo & giải quyết vấn đề, Thông minh cảm xúc EQ, Đàm phán & thuyết phục, Quản lý linh hoạt,....

Được đầu tư ngân sách đào tạo, học hỏi bên cạnh chuyên môn là kỹ năng mềm, leadership, nhận thức và phát triển bản thân tối đa, coaching...

3.Phúc lợi đặc biệt được chú trọng phát triển Tâm, Thân và Trí:Mọi SVTECHers được truyền cảm hứng và động lực để sống cuộc đời ý nghĩa, đủ đầyHeath – Heart – Mind – Spirit

Chăm sóc sức khỏe:Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức$3000/người;khám sức khỏe định kỳ ngoài chính sách Bảo hiểm xã hội của chính phủ.

Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắcvới các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: xây trường, xây đường, cung cấp thiết bị học tập cho các em vùng cao...

Ngân sách được tập trung nhiều để nâng cao đời sống tinh thần cho cá nhân và gia đình: Team building, du lịch công đoàn, YEP, Family days, Noel, Halloween, ...

Những sân chơi đa dạng giúp bạn không muốn cũng phải muốn sống khỏe với các câu lạc bộ thể thao: bóng đá, cầu lông, bơi lội, chạy bộ, yoga, âm nhạc (Piano, guitar, trống...)

4.Môi trường CNTTnăng động, nhiệt huyết, nhiều người giỏi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực.Dễ mến, đoàn kết, tin cậy, lắng nghe, tôn trọng, quan tâm và hỗ trợ tối đa từ cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp–đó là những phẩm chất dường như đã ngầm chảy trong dòng máu văn hóa cốt lõi của tổ chức, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

5. Chính sách làm việc linh hoạtvề thời gian, về địa điểm làm việc và phạm vi công việc theo agile.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin