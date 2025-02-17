Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 29 Triệu

Mức lương 13 - 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Gần sân vận động Mỹ Đình), Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 29 Triệu

Thông tin tuyển dụng

- Vị trí: Nhân viên đối ngoại

- Số lượng: 10 Nhân sự

- Địa điểm làm việc: Lô 01, TT6 - 2B, Khu đấu giá Xuân Phương, Phố Thị Cấm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Thời gian làm việc: Sáng: 8h00-12h, chiều từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7, chủ nhật.

1. Mô tả công việc.

- Đối ngoại: Phụ trách giao dịch, làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài (Liên lạc các khách hàng cũ+ tìm khách hàng mới trên nền tảng data có sẵn) để tìm kiếm đơn hàng mới về cho công ty.

- Làm các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng quản lý trực tiếp (Công việc chủ yếu là làm việc email, giao dịch điện thoại với đối tác nước ngoài).

Với Mức Lương 13 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường khối kinh tế, đối ngoại, ngoại ngữ (có kiến thức về kinh tế)

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm Sale, Telesale, bán hàng online, marketing, đối ngoại, tư vấn, bán hàng cho người nước ngoài………

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quɑn đến công việc.

3.

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 8-10 triệu (Tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực thích ứng công việc)

- Thu nhập trung bình: Từ 20-50tr/tháng có thể cao hơn (Lương + thưởng)

- Được đóng ƁHXH, ƁHYƬ … theo quy định củɑ nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thu nhập cao.

- Du lịch hàng năm.

- Lương tháng 13 và Thưởng theo năng lực làm việc.

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin