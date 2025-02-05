Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu

Mức lương 13 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP HCM, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Support kênh Xsell xử lý data KH hiện hữu của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế.

- Độ tuổi từ 23-35.

- Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến, có định hướng phát triển.

- Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.

- Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực tài chính.

- Được đào tạo thêm nghiệp vụ, kỹ năng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động & gắn bó lâu dài.

Quyền Lợi

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 đến 17h30), Thứ 7 (Từ 8h30 đến 12h), nghỉ Chủ nhật và ngày Lễ.

- Lương : Thu nhập từ 13.000.000 (LCB + phụ cấp quản lý) - 35.000.000 (bao gồm hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý).

- Thử việc 2 tháng (nhận full lương).

- Ký Hđ trực tiếp với ShinhanF.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

- 12 ngày phép năm.

- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.