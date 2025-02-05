Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
13 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP HCM, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 35 Triệu
Support kênh Xsell xử lý data KH hiện hữu của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 13 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm quản lý là 1 lợi thế.
- Độ tuổi từ 23-35.
- Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến, có định hướng phát triển.
- Mong muốn và có đam mê trong lĩnh vực Kinh doanh, Tài chính.
- Ưu tiên các bạn đã từng làm trong lĩnh vực tài chính.
- Được đào tạo thêm nghiệp vụ, kỹ năng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động & gắn bó lâu dài.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 6 (8h30 đến 17h30), Thứ 7 (Từ 8h30 đến 12h), nghỉ Chủ nhật và ngày Lễ.
- Lương : Thu nhập từ 13.000.000 (LCB + phụ cấp quản lý) - 35.000.000 (bao gồm hoa hồng doanh số + Thưởng tháng/quý).
- Thử việc 2 tháng (nhận full lương).
- Ký Hđ trực tiếp với ShinhanF.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...
- 12 ngày phép năm.
- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
