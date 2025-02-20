Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 40 Triệu

Mức lương 13 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 114 Đường Số 3 Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 40 Triệu

Quản lý hệ thống và phát triển khách hàng theo data có sẵn và phát triển thêm khách hàng trong khu vực quản lý

Làm việc với Nhà Phân Phối, đại lý có sẵn

Đại diện thương mại cho Công ty để giao dịch và quản lý hệ thống khách hàng khu vực Thành Phố và tỉnh

Xây dựng khách hàng mới trong lĩnh vực dụng cụ cầm tay, máy hàn, máy phát điện, nông ngư cơ,...

Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và tiếp tục phát triển tối ưu doanh số

Khai thác khách hàng mới để gia tăng doanh số tại khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Thực hiện các chuyến công tác đi tỉnh hàng tháng để thăm hỏi, triển khai bán hàng theo các chính sách và chương trình khuyến mãi

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng và tìm hiểu so sánh với các đối thủ cạnh tranh

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số hàng quý hàng năm theo kế hoạch đưa ra của công ty

Theo dõi công nợ Khách hàng và thu hồi theo đúng quy định về chính sách công nợ công ty đề ra

Với Mức Lương 13 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM TUỔI TỪ 23-32

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Cơ khí, Kỹ thuật, Xây dựng, Điện - Điện Tử,... và các ngành liên quan

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm về bán hàng phân phối kênh thị trường

Là người trung thực và chịu khó, có chí cầu tiến

Có thể đi công tác tỉnh để làm thị trường 5-7 ngày trong tháng

Là người mạnh dạng và tự tin trong giao tiếp để có thể đàm phán thuyết phục khách hàng

Có sức khỏe tốt

Tính cách hòa đồng, thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP được thỏa thuận từ 13 - 40tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm các khoản lương cơ bản + kpis + phụ cấp + thưởng theo doanh số + thưởng thu tiền)

Được hỗ trợ công tác phí đầy đủ, bao gồm: chi phí tiền ăn - ở khách sạn – xăng xe (550-600K/ngày)

2 tuần đầu nghỉ thứ 7, 2 tuần sau có thể làm thêm thứ 7 (1 tháng làm 24 ngày)

Được hỗ trợ đào tạo về kiến thức sản phẩm, gặp gỡ khách hàng, và làm quen với địa bàn thị trường trong thời gian đầu

Ghi nhận, khen thưởng theo năng lực và thâm niên cống hiến

Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định nhà nước.

Tết âm lịch nghỉ từ 12-14 ngày (thường từ 23 âm lịch)

Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động,

Du lịch hè 1 năm 1 lần (từ 3 đến 7 ngày) hoặc được nghỉ Hè

Được tham gia các hoạt động giao lưu thường niên của chi nhánh và tập đoàn

Có nhiều phần thưởng, thi đua liên tục: Tháng/Quý/Năm

Được đào tạo, rèn luyện trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội chứng tỏ năng lực cá nhân và phát triển bản thân vượt trội .

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng: Nhân viên Bán hàng -> Chuyên viên Bán hàng -> Trưởng nhóm -> Quản lý khu vực -> Phó phòng KD -> TP.Kinh doanh-> Giám đốc chi nhánh => Giám đốc Dự Án.

Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Komi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin