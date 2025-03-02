Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 12, tòa nhà Maple Tree, 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
1.協助業務同仁處理銷售相關事務及公司內部行政工作。
Hỗ trợ đồng nghiệp kinh doanh xử lý các công việc liên quan đến bán hàng và công việc hành chính nội bộ.
2.協助客戶訂單交期追蹤。
Hỗ trợ khách hàng theo dõi việc giao đơn hàng.
3.訂單與出貨管理。
Quản lý đơn hàng và việc xuất hàng.
4.完成主管交辦事項。
Hoàn thành các công việc khác do chủ quản giao cho.
5. 在第 7 区办公室工作 - 长纤维部门
LÀM VIỆC CỐ ĐỊNH TẠI VĂN PHÒNG QUẬN 7-BỘ PHẬN SỢI DÀI
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.大學畢業以上
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
2.語言能力：中文（精通），英文（普通）
Tiếng Trung lưu lát, tiếng Anh trung bình.
3.工作經驗：5年以上
Yêu cầu kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên.
Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. 笔记本电脑
Laptop
2. 保单
Chế độ bảo hiểm
3. 旅游
Du Lịch
4. 津贴
Phụ cấp
5. 制服
Đồng phục
6. 奖励模式
Chế độ thưởng
7. 卫生保健
Chăm sóc sức khỏe
8. 火车
Đào tạo
9. 薪资增长
Tăng lương
10. 出差费用
Công tác phí
11. 年假
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
