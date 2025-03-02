Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

1.協助業務同仁處理銷售相關事務及公司內部行政工作。

Hỗ trợ đồng nghiệp kinh doanh xử lý các công việc liên quan đến bán hàng và công việc hành chính nội bộ.

2.協助客戶訂單交期追蹤。

Hỗ trợ khách hàng theo dõi việc giao đơn hàng.

3.訂單與出貨管理。

Quản lý đơn hàng và việc xuất hàng.

4.完成主管交辦事項。

Hoàn thành các công việc khác do chủ quản giao cho.

5. 在第 7 区办公室工作 - 长纤维部门

LÀM VIỆC CỐ ĐỊNH TẠI VĂN PHÒNG QUẬN 7-BỘ PHẬN SỢI DÀI