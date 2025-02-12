Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cobi Pet Hospital & Store, 68 Đường C, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Quản lý nhân sự cửa hàng & bệnh viện gồm đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết xung đột…

- Quản lý xuất nhập tồn các loại hàng hóa tại cửa hàng & bệnh viện.

- Quản lý doanh số tất cả các nhóm (gồm cửa hàng bán đồ chăm sóc thú cưng, grooming thú cưng, bệnh viện): theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số chung.

- Phối hợp với phòng Marketing và các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng & bệnh việnđược thuận lợi.

- Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ tốt với dịch vụ và giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.

- Quản lý các thiết bị, công cụ dụng cụ tại cửa hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng/bệnh viện hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các ngành bán lẻ, phòng khám,... .

- Đặc biệt, cần ứng viên mạnh về chạy doanh số và đào tạo nhân viên.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa hoặc tiếng Hàn giao tiếp khá để trao đổi công việc với Sếp nước ngoài.

- Độ tuổi: từ 24 tuổi trở lên

- Có kỹ năng giao tiếp, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, tự tin, năng động.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

- Tin học văn phòng tốt

Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gross: 14->16 triệu/tháng (Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm)

Mức lương gross: 14->16 triệu/tháng (Lương cứng + Phụ cấp trách nhiệm)

- Hưởng thêm hoa hồng KPI theo chính sách công ty nếu đạt KPI theo từng nhóm.

- Làm việc xoay ca: 8h/ngày, 1 ngày off/tuần

- Chế độ theo luật định (BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết…)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hiệu quả.

Địa điểm làm việc:

- Công ty TNHH Cobi Pet Hospital: Số 68 đường C, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital

