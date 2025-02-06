Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THAI F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16/16 TNT8, P. Tân Thới Nhất,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số (40%)

Quản lý và phát triển đội ngũ Pg/Sales (25%)

Triển khai và theo dõi vận hành tại điểm bán (25%)

Báo cáo & Công việc khác (10%)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Thương mại,...)

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, đặc biệt là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc bán lẻ.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực doanh số.

Sẵn sàng đi thị trường và có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THAI F&B Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và kiến thức chuyên môn thường xuyên.

Thời gian làm việc:

Giờ hành chính từ 8h00-17h00, nghỉ trưa 12h00-13h00.

Từ Thứ 2 – sáng Thứ 7.

Địa chỉ làm việc: Công ty TNHH Thai F&B: Địa chỉ: 16/16 Tân Thới Nhất 8, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM. Hoặc theo sắp xếp của Cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THAI F&B

