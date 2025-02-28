Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 58C Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận data: tin nhắn, cuộc gọi từ các kênh do Marketing mang lại

- Chát với khách, liên hệ khách bằng số điện thoại và zalo công ty cấp

- Tư vấn cho khách các sản phẩm nội thất, làm báo giá cho khách

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm trực tiếp cho khách hàng khi đến Showroom

- Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng hiện có và mở rộng tệp khách hàng mới

- Quản lý đơn hàng, chuyển tiếp đơn hàng cho bộ phận kho và thu hồi công nợ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân

- Đã từng làm sale online lấy data từ Marketing đem lại như tin nhắn fanpage, zalo OA

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, không e ngại với khách hàng

- Có đam mê kinh doanh, tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, làm việc có kế hoạch, mục tiêu

Quyền Lợi

- Lương: Cơ bản (6-8tr)+ hoa hồng doanh số + phụ cấp+ thưởng KPI

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được đào tạo qui trình làm việc

- Được đào tạo chốt đơn

Cách Thức Ứng Tuyển

