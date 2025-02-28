Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam
- Hà Nội:
- 58C Trung Kính
- Trung Hòa
- Cầu Giấy
- Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
- Tiếp nhận data: tin nhắn, cuộc gọi từ các kênh do Marketing mang lại
- Chát với khách, liên hệ khách bằng số điện thoại và zalo công ty cấp
- Tư vấn cho khách các sản phẩm nội thất, làm báo giá cho khách
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm trực tiếp cho khách hàng khi đến Showroom
- Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng hiện có và mở rộng tệp khách hàng mới
- Quản lý đơn hàng, chuyển tiếp đơn hàng cho bộ phận kho và thu hồi công nợ khách hàng.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã từng làm sale online lấy data từ Marketing đem lại như tin nhắn fanpage, zalo OA
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, không e ngại với khách hàng
- Có đam mê kinh doanh, tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, làm việc có kế hoạch, mục tiêu
Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Được đào tạo qui trình làm việc
- Được đào tạo chốt đơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam
