Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 58C Trung Kính

- Trung Hòa

- Cầu Giấy

- Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tiếp nhận data: tin nhắn, cuộc gọi từ các kênh do Marketing mang lại
- Chát với khách, liên hệ khách bằng số điện thoại và zalo công ty cấp
- Tư vấn cho khách các sản phẩm nội thất, làm báo giá cho khách
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm trực tiếp cho khách hàng khi đến Showroom
- Phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách hàng hiện có và mở rộng tệp khách hàng mới
- Quản lý đơn hàng, chuyển tiếp đơn hàng cho bộ phận kho và thu hồi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân
- Đã từng làm sale online lấy data từ Marketing đem lại như tin nhắn fanpage, zalo OA
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, không e ngại với khách hàng
- Có đam mê kinh doanh, tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, làm việc có kế hoạch, mục tiêu

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cơ bản (6-8tr)+ hoa hồng doanh số + phụ cấp+ thưởng KPI
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Được đào tạo qui trình làm việc
- Được đào tạo chốt đơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng D&D Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 7, lô 1C Khu đô thị mới Trung Yên - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

