Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
- Hồ Chí Minh:
- 350 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Lên ý tưởng thiết kế, kế hoạch trưng bày sản phẩm, hình ảnh, POSM tại cửa hàng
Xây dựng tài liệu về bộ tiêu chuẩn trưng bày cho cửa hàng
Giám sát và hướng dẫn, chấm điểm cửa hàng trưng bày
Theo dõi , báo cáo tình hình, hiệu quả của việc trưng bày đến doanh số, trải nghiệm khách hàng, vận hành cửa hàng.
Tìm kiếm & quản lý đối tác sản xuất các hạng mục nội thất, vật dụng trưng bày, trang trí.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các kiến thức về trưng bày, nhạy bén với xu hướng
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực trưng bày
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại.
Có khả năng di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo, giám sát, triển khai công việc.
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 14 - 20 triệu/tháng
Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)
Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI
Thưởng năm hấp dẫn
2. Đào tạo - Phát triển
Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty
Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
3. Môi trường làm việc
Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.
Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác
Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
