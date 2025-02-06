Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 350 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Lên ý tưởng thiết kế, kế hoạch trưng bày sản phẩm, hình ảnh, POSM tại cửa hàng

Xây dựng tài liệu về bộ tiêu chuẩn trưng bày cho cửa hàng

Giám sát và hướng dẫn, chấm điểm cửa hàng trưng bày

Theo dõi , báo cáo tình hình, hiệu quả của việc trưng bày đến doanh số, trải nghiệm khách hàng, vận hành cửa hàng.

Tìm kiếm & quản lý đối tác sản xuất các hạng mục nội thất, vật dụng trưng bày, trang trí.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về thiết kế và sản xuất nội thất , POSM.

Am hiểu các kiến thức về trưng bày, nhạy bén với xu hướng

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lĩnh vực trưng bày

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Có khả năng di chuyển đến các cửa hàng để đào tạo, giám sát, triển khai công việc.

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Mức thu nhập từ 14 - 20 triệu/tháng

Thăng tiến theo tăng trưởng công ty và khả năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật Lao động (Tham gia BHXH dựa trên mức LCB của vị trí)

Được hưởng Gói Bảo hiểm nâng cao PTI

Thưởng năm hấp dẫn

2. Đào tạo - Phát triển

Cơ hội làm việc với nhiều dự án quan trọng và thăng tiến sự nghiệp cùng với sự phát triển của Công ty

Được nghiên cứu, đào tạo và làm việc với các công nghệ / hệ thống tiên tiến

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

3. Môi trường làm việc

Làm việc và phát triển tại một trong những hệ thống thuộc Top hệ thống bán lẻ công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng Công ty và các tổ chức thiện nguyện khác

Tham gia CLB thể thao: Bóng đá, cầu lông, chạy bộ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin