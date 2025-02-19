Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Hổ trợ cho bộ phận sales admin hoàn thành hồ sơ bán hàng , hồ sơ đấu thầu.

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ theo kế hoạch chung của công ty.

- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp và phát triển thị trường theo chiến lược kinh doanh của công ty.

- Phát triển doanh số chung của công ty.

- Đàm phán báo giá và thương thảo hợp đồng

- Thu hồi công nợ

- Tổng kết doanh thu, tổng kết danh sách khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác phát triển dịch vụ công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành kỹ thuật xây dưng , kỹ thuật hoá học.

- Tiếng anh giao tiếp

- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Có tính cẩn thận, năng động, trung thực nhiệt huyết với công việc

- Tác phong nhanh nhẹn, tự tin.

- Ngành nghề: Hóa chất , xây dựng, nội thất, bán hàng dự án, vật liệu xây dựng.

- Độ tuổi: Từ 1990 ( Nam/ Nữ )

- Ưu tiên ứng viên Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực xây dựng

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Thoả thuận

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, hoà đồng, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.

- Được hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ tết và tháng 13 theo quy chế công ty

- Được hưởng quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

- Phương tiện đi lại làm việc tại các dự án : xe ô tô

- Phương tiện công tác : theo quy chế công ty

- Làm việc Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 ( thứ 7 làm WFH )

- Nghỉ Lễ, Tết theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

