Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Hổ trợ cho bộ phận sales admin hoàn thành hồ sơ bán hàng , hồ sơ đấu thầu.
- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ theo kế hoạch chung của công ty.
- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp và phát triển thị trường theo chiến lược kinh doanh của công ty.
- Phát triển doanh số chung của công ty.
- Đàm phán báo giá và thương thảo hợp đồng
- Thu hồi công nợ
- Tổng kết doanh thu, tổng kết danh sách khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban khác phát triển dịch vụ công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành kỹ thuật xây dưng , kỹ thuật hoá học.
- Tiếng anh giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
- Có tính cẩn thận, năng động, trung thực nhiệt huyết với công việc
- Tác phong nhanh nhẹn, tự tin.
- Ngành nghề: Hóa chất , xây dựng, nội thất, bán hàng dự án, vật liệu xây dựng.
- Độ tuổi: Từ 1990 ( Nam/ Nữ )
- Ưu tiên ứng viên Kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực xây dựng

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Thoả thuận
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, hoà đồng, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.
- Được hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định nhà nước
- Thưởng lễ tết và tháng 13 theo quy chế công ty
- Được hưởng quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.
- Phương tiện đi lại làm việc tại các dự án : xe ô tô
- Phương tiện công tác : theo quy chế công ty
- Làm việc Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 ( thứ 7 làm WFH )
- Nghỉ Lễ, Tết theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

Công Ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà Samland, 178/6 D1, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-14-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job311945
