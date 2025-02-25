Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thực hiện các hoạt động bán hàng cho việc lắp đặt máy lọc nước trong khách sạn (bao gồm cả thuyết trình bằng tiếng Anh).

Xây dựng kế hoạch bán hàng ngắn hạn và dài hạn cho khách sạn và các công ty ngành khách sạn nước ngoài.

Phân tích tiến độ kế hoạch bán hàng hàng tháng, xác định các điểm cần cải thiện và báo cáo cho ban lãnh đạo.

Xây dựng và thực hiện các chiến lược dài hạn để kích hoạt bán hàng B2B nhắm đến các công ty ngành khách sạn.

Đưa ra các giải pháp đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng và thỏa mãn nhu cầu của họ.

Hỗ trợ giao tiếp giữa phòng CS & các nhà thầu và đại diện khách sạn cho việc lắp đặt trong phòng.

Trình độhọc vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan đến khách sạn.

Trình đ

ộh

ọc v

ấn:

Quản trị Khách sạn

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực bán hàng B2B và các hoạt động liên quan đến khách sạn.

Kinh nghiệm:

ệm:

3 năm

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (có khả năng giao tiếp qua tin nhắn và gặp gỡtrực tiếp với người nói tiếng Anh bản xứ).

Ngôn ngữ:

ữ:

Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 Tr - 20 Tr VND

Chế độ phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Hưởng các chính sách thưởng theo KPI, thưởng lễ, Tết.

Được cung cấp đầy đủ công cụ làm việc.

Cơ hội phát triển:Được đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm bởi đội ngũ chuyên gia của Coway.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

