Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 9, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thực hiện các hoạt động bán hàng cho việc lắp đặt máy lọc nước trong khách sạn (bao gồm cả thuyết trình bằng tiếng Anh).
Xây dựng kế hoạch bán hàng ngắn hạn và dài hạn cho khách sạn và các công ty ngành khách sạn nước ngoài.
Phân tích tiến độ kế hoạch bán hàng hàng tháng, xác định các điểm cần cải thiện và báo cáo cho ban lãnh đạo.
Xây dựng và thực hiện các chiến lược dài hạn để kích hoạt bán hàng B2B nhắm đến các công ty ngành khách sạn.
Đưa ra các giải pháp đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng và thỏa mãn nhu cầu của họ.
Hỗ trợ giao tiếp giữa phòng CS & các nhà thầu và đại diện khách sạn cho việc lắp đặt trong phòng.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độhọc vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn hoặc các ngành liên quan đến khách sạn.
Quản trị Khách sạn
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực bán hàng B2B và các hoạt động liên quan đến khách sạn.
3 năm
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (có khả năng giao tiếp qua tin nhắn và gặp gỡtrực tiếp với người nói tiếng Anh bản xứ).
Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 14 Tr - 20 Tr VND
Chế độ phúc lợi: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng các chính sách thưởng theo KPI, thưởng lễ, Tết.
Được cung cấp đầy đủ công cụ làm việc.
Cơ hội phát triển:Được đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm bởi đội ngũ chuyên gia của Coway.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Địa điểm làm việc- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa Nhà Phượng Long 2, 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc- Hồ Chí Minh:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Công Ty TNHH Coway Vina - Chi Nhánh HCMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

