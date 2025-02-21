Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dầu khí V-Gas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dầu khí V-Gas
Mức lương
14 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu Vực Quận 9, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm của Công ty.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình thương lượng giá cả, ký kết hợp đồng
- Phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng.
- Cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 14 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng tin học văn phòng, hiểu biết về Digital Marketing là một lợi thế
- Không nói ngọng, nói lắp, có khả năng trình bày, thuyết trình là một lợi thế
- Có tác phong làm việc nghiêm túc, có khao khát kiếm tiền.
- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp với tập thể tốt;
- Kỹ năng trình bày, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt;
- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần làm việc team work, trung thực.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ngành Gas, mối quan hệ rộng trong lĩnh vực F&B
- 1 tuần hoặc 2 tuần họp 1 lần tại Văn Phòng Biên Hòa, Đồng Nai
Tại Công Ty Cổ Phần Dầu khí V-Gas Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cơ Bản + Hoa Hồng (Thu nhập từ 14 triệu/ tháng đến không giới hạn)
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Được tổ chức sinh nhật, tuyên dương, khen thưởng mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dầu khí V-Gas
