Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dầu khí V-Gas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Mức lương 14 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu Vực Quận 9, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng

- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm của Công ty.

- Làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình thương lượng giá cả, ký kết hợp đồng

- Phát triển các mối quan hệ thân thiết với hệ thống khách hàng và chăm sóc khách hàng.

- Cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Biết sử dụng tin học văn phòng, hiểu biết về Digital Marketing là một lợi thế

- Không nói ngọng, nói lắp, có khả năng trình bày, thuyết trình là một lợi thế

- Có tác phong làm việc nghiêm túc, có khao khát kiếm tiền.

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp với tập thể tốt;

- Kỹ năng trình bày, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt;

- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần làm việc team work, trung thực.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ngành Gas, mối quan hệ rộng trong lĩnh vực F&B

- 1 tuần hoặc 2 tuần họp 1 lần tại Văn Phòng Biên Hòa, Đồng Nai

Quyền Lợi

- Lương Cơ Bản + Hoa Hồng (Thu nhập từ 14 triệu/ tháng đến không giới hạn)

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Được tổ chức sinh nhật, tuyên dương, khen thưởng mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

