Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
- Hồ Chí Minh:
- 111 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 100 Triệu
Công ty hỗ trợ marketing 100%, chuyển khách cho chuyên viên kinh doanh
Chăm sóc khách hàng công ty giao từ các kênh marketing các dự án
Tư vấn bán hàng từ nguồn data công ty gửi xuống và data cá nhân, hỗ trợ Khách hàng tham gia Event bán hàng
Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện có, đồng thời tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng
Trực dự án, trực nhà mẫu, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu và các dự án công ty phân phối
Báo cáo công việc tuần/quý/tháng với TPKD
Các công việc chuyên môn khác theo phân công của TPKD
Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện di chuyển cá nhân, Smart phone, Laptop
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ a - z. Ưu tiên sales từ các lĩnh vực Bảo hiểm, Ngân hàng, Oto,...
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 100.000.000đ - 200.000.000đ
Hoa hồng hấp dẫn, thưởng nóng + thưởng doanh số quý/năm
Thanh toán hoa hồng, thưởng nóng nhanh chóng ngay sau khi kí HĐMB
Hỗ trợ marketing 100% và không giới hạn. Sale chỉ cần nhận khách, chăm khách
Hỗ trợ chi phí marketing cá nhân
Cung cấp miễn phí điện thoại, sim, phần mềm chuyên telesale
Thưởng chuyến du lịch trong và ngoài nước, teambuilding, hoạt động thể thao: bóng đá, pickle ball...
Môi trường làm việc vô cùng chuyên nghiệp, năng động, hiện đại
Tự hào là môi trường làm việc có thể đào tạo sale có đầy đủ kĩ năng bán hàng mọi sản phẩm cao cấp trên thị trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
