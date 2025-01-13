Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 100 Triệu

Mức lương 15 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 111 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

Công ty hỗ trợ marketing 100%, chuyển khách cho chuyên viên kinh doanh

Chăm sóc khách hàng công ty giao từ các kênh marketing các dự án

Tư vấn bán hàng từ nguồn data công ty gửi xuống và data cá nhân, hỗ trợ Khách hàng tham gia Event bán hàng

Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện có, đồng thời tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng

Trực dự án, trực nhà mẫu, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu và các dự án công ty phân phối

Báo cáo công việc tuần/quý/tháng với TPKD

Các công việc chuyên môn khác theo phân công của TPKD

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tác phong chuyên nghiệp, cầu tiến, đam mê kiếm tiền trong ngành bất động sản

Có phương tiện di chuyển cá nhân, Smart phone, Laptop

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ a - z. Ưu tiên sales từ các lĩnh vực Bảo hiểm, Ngân hàng, Oto,...

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: lên đến 8.000.000đ/tháng

Thu nhập trung bình: 100.000.000đ - 200.000.000đ

Hoa hồng hấp dẫn, thưởng nóng + thưởng doanh số quý/năm

Thanh toán hoa hồng, thưởng nóng nhanh chóng ngay sau khi kí HĐMB

Hỗ trợ marketing 100% và không giới hạn. Sale chỉ cần nhận khách, chăm khách

Hỗ trợ chi phí marketing cá nhân

Cung cấp miễn phí điện thoại, sim, phần mềm chuyên telesale

Thưởng chuyến du lịch trong và ngoài nước, teambuilding, hoạt động thể thao: bóng đá, pickle ball...

Môi trường làm việc vô cùng chuyên nghiệp, năng động, hiện đại

Tự hào là môi trường làm việc có thể đào tạo sale có đầy đủ kĩ năng bán hàng mọi sản phẩm cao cấp trên thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal

