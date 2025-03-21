Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - De La Sól, 244 Pasteur, Q3, TP.HCM - S.pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, Q1, TP.HCM - Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

De La Sól by Sun Life Việt Nam - Kênh DVKH toàn thời gian cung cấp giải pháp Bảo hiểm cao cấp.

Tư vấn tài chính

Cung cấp các giải pháp tài chính và bảo hiểm toàn diện, chuyên nghiệp dành cho khách hàng.

Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tại văn phòng, đảm bảo mang lại trải nghiệm cao cấp và sự tiện lợi tối ưu.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng cũng như đồng nghiệp nhằm cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp và kịp thời.

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chính xác, đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định hiện hành.

Xây dựng thương hiệu

Tập trung phát triển thương hiệu cá nhân và công ty trên các nền tảng mạng xã hội một cách chuyên nghiệp, ấn tượng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH từ 23-34 tuổi.

- Sở hữu kỹ năng giao tiếp hiệu quả, linh hoạt.

- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm là một lợi thế lớn; đối với những ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và luôn có thái độ cầu tiến trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương: 15.000.000 - 18.000.000 VND/ tháng

Hoa hồng tháng từ 8,5% đến 26%, thưởng quý/năm

Phụ cấp cố định: 1.800.000 VND/tháng.

Thu nhập hỗ trợ trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3.000.000 VND.

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần làm việc.

Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe hàng năm, bao gồm quyền lợi khám chữa bệnh và nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc.

Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng sau 9 tháng.

Được trang bị IPAD và hỗ trợ chi phí F&B để phục vụ công việc.

Hưởng các chế độ du lịch và nghỉ phép theo chính sách của công ty.

