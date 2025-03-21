Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- De La Sól, 244 Pasteur, Q3, TP.HCM

- S.pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, Q1, TP.HCM

- Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

De La Sól by Sun Life Việt Nam - Kênh DVKH toàn thời gian cung cấp giải pháp Bảo hiểm cao cấp.
Tư vấn tài chính
Cung cấp các giải pháp tài chính và bảo hiểm toàn diện, chuyên nghiệp dành cho khách hàng.
Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Dịch vụ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tại văn phòng, đảm bảo mang lại trải nghiệm cao cấp và sự tiện lợi tối ưu.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng cũng như đồng nghiệp nhằm cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp và kịp thời.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, chính xác, đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định hiện hành.
Xây dựng thương hiệu
Tập trung phát triển thương hiệu cá nhân và công ty trên các nền tảng mạng xã hội một cách chuyên nghiệp, ấn tượng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH từ 23-34 tuổi.
- Sở hữu kỹ năng giao tiếp hiệu quả, linh hoạt.
- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm là một lợi thế lớn; đối với những ứng viên chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản.
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và luôn có thái độ cầu tiến trong công việc

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương: 15.000.000 - 18.000.000 VND/ tháng
Hoa hồng tháng từ 8,5% đến 26%, thưởng quý/năm
Phụ cấp cố định: 1.800.000 VND/tháng.
Thu nhập hỗ trợ trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3.000.000 VND.
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần làm việc.
Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe hàng năm, bao gồm quyền lợi khám chữa bệnh và nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc.
Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng sau 9 tháng.
Được trang bị IPAD và hỗ trợ chi phí F&B để phục vụ công việc.
Hưởng các chế độ du lịch và nghỉ phép theo chính sách của công ty.
Địa điểm làm việc HN/HCM
De La Sól, 244 Pasteur, Q3, TP.HCM - Hồ Chí Minh
S.pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, Q1, TP.HCM - Hồ Chí Minh
Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-18-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job339513
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Renoma
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Renoma
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM DV BẢO HỘ LAO ĐỘNG LỘC AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SX TM DV BẢO HỘ LAO ĐỘNG LỘC AN
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SNK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SNK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AAA VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA TIẾN PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH COCO SOLAR VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Bưu điện Trung Tâm Sài Gòn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dili Supplement làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Dili Supplement
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất & Dịch vụ REEPRO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Dưỡng Tam Hỷ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT AN KHANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm