Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực du lịch.

Tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ cho khách du lịch tham quan sân Golf

Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và chăm sóc khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc tham quan diễn ra suôn sẻ và đạt chất lượng tốt nhất.

Theo dõi và báo cáo doanh thu, các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22-35.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Du lịch lữ hành hoặc các ngành liên quan là một lợi thế

Kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch hoặc hướng dẫn viên du lịch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, chăm sóc khách hàng tốt.

Có mối quan hệ rộng trong ngành là một lợi thế.

Năng động, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia CLB Golf của công ty - thỏa sức đam mê cùng lĩnh vực Golf

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên

