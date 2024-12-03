Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50A Trương Quốc Dụng, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lead team nhỏ từ 10 người để hoàn thành KPI từ BLĐ đề ra

2. Đưa ra đề xuất, giải pháp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc cho sales

3. Tổ chức, xây dựng mục tiêu kinh doanh của Phòng Kinh Doanh

4. Tuyển dụng nhân sự cho team

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt.

Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.

Hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản và các quy định pháp lý liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Marketing xây dựng thương hiệu, đột phá doanh số.

Hỗ trợ chi phí học tập nếu có đề xuất.

Văn hóa làm chủ nội tâm, đào tạo thể chất và các kỹ năng toàn diện khác.

Thực hiện đóng BHXH, tổ chức sinh nhật, du lịch, hoạt động thể thao hằng tuần,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin