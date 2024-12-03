Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 50A Trương Quốc Dụng, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Lead team nhỏ từ 10 người để hoàn thành KPI từ BLĐ đề ra
2. Đưa ra đề xuất, giải pháp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc cho sales
3. Tổ chức, xây dựng mục tiêu kinh doanh của Phòng Kinh Doanh
4. Tuyển dụng nhân sự cho team
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt.
Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.
Hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản và các quy định pháp lý liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ Marketing xây dựng thương hiệu, đột phá doanh số.
Hỗ trợ chi phí học tập nếu có đề xuất.
Văn hóa làm chủ nội tâm, đào tạo thể chất và các kỹ năng toàn diện khác.
Thực hiện đóng BHXH, tổ chức sinh nhật, du lịch, hoạt động thể thao hằng tuần,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME
