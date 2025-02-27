Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATECH NAM ĐAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, HN, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng có sẵn, tư vấn và bán sản phẩm thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi cho các nhà máy sản xuất thức ăn, các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam.

- Hiểu rõ các tính năng, cách ứng dụng của sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm với sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh.

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với những khách hàng đang giao dịch, khách hàng tiềm năng và khách hàng mới đang trong quá trình tiếp cận tư vấn.

- Các công việc khác được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại Học ngành CN-CNTY-TY, công nghệ sinh học, QTKD, Kinh tế... đã có bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình học.

- Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết trình, đàm phán, làm việc độc lập, hoạt ngôn trong giao tiếp.

- Có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn

- Có sức khỏe tốt, năng động, yêu thích kinh doanh

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập: Lương cơ bản 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp + hoa hồng theo doanh thu (cơ hội thu nhập cao) thu nhập khoản 15.000.000 - 20.000.000.

- Được tiếp cận và làm việc với nhiều người có kinh nghiệm trong kinh doanh

- Được đào tạo kiến thức ngành từ các chuyên gia đầu ngành, kỹ năng mềm...

- Thời gian làm việc linh hoạt, được nghỉ một đến hai thứ 7 trong một tháng.

- Có xe oto đưa đón đi làm việc, nếu hoàn thành tốt công việc được cập riêng xe oto

- Tham gia BHXH, thưởng tháng, quý, thưởng tháng 13, thưởng tết.

- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước ban hành ( giỗ tổ, 30/4-1/5, quốc khánh, lễ tết.,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

