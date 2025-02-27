Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ATECH NAM ĐAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATECH NAM ĐAN
- Hà Nội:
- Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, HN, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng có sẵn, tư vấn và bán sản phẩm thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi cho các nhà máy sản xuất thức ăn, các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam.
- Hiểu rõ các tính năng, cách ứng dụng của sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm với sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với những khách hàng đang giao dịch, khách hàng tiềm năng và khách hàng mới đang trong quá trình tiếp cận tư vấn.
- Các công việc khác được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết trình, đàm phán, làm việc độc lập, hoạt ngôn trong giao tiếp.
- Có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn
- Có sức khỏe tốt, năng động, yêu thích kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATECH NAM ĐAN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tiếp cận và làm việc với nhiều người có kinh nghiệm trong kinh doanh
- Được đào tạo kiến thức ngành từ các chuyên gia đầu ngành, kỹ năng mềm...
- Thời gian làm việc linh hoạt, được nghỉ một đến hai thứ 7 trong một tháng.
- Có xe oto đưa đón đi làm việc, nếu hoàn thành tốt công việc được cập riêng xe oto
- Tham gia BHXH, thưởng tháng, quý, thưởng tháng 13, thưởng tết.
- Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước ban hành ( giỗ tổ, 30/4-1/5, quốc khánh, lễ tết.,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATECH NAM ĐAN
