Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 133 Hải, Âu, Vinhomes Ocean Park, X. Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn trực tiếp Khách hàng sử dụng các dịch vụ làm răng thẩm mỹ, implant, chỉnh nha của phòng khám (tư vấn trực tiếp tại cơ sở).

Chủ động liên hệ và chăm sóc Khách hàng qua điện thoại, sms, ...

Báo cáo, cập nhật, dữ liệu về Khách hàng và công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự ρhân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trìnhđộ:Trung cấp hoặctương đươngtrở lên.

Chuyênngành:Kinhdoanh, nha khoa, ykhoa...

Kinh nghiệm:Từ 1 năm kinh nghiệm

Kiếnthức:Tinhọcvănphòng, ưu tiên cótiếngAnhgiaotiếp,ưutiênamhiểukiến thức về nha.

Kỹ năng:

Kỹnănggiaotiếp,thuyếtphụcvàgiảiquyếtvấnđề.

Cótrình độ tinhọc văn phòng.

Ưu tiên có tiếng anh giaotiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thunhập: Lương cứngtừ7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng % doanh số

- Cơmtrưamiễn phí;

- Thờigianlàm việc:Theo quy định công ty (Xoay ca: 8h00 – 18h00, 09h00 – 19h00,Nghỉ trưa 11h30-13h30,tháng nghỉ 4 ngày theo sự sắp xếp của Quản lý PK)

- Côngtycấp máymóc,trang thiếtbịphụcvụcông việc;

- Đượcthamgiacáckhoáđàotạocủacông ty.

- Đượchưởngmọi chếđộ laođộng theoLuật laođộng: BHXH,BHYT, BHTN...

- CácChính sáchphúclợiđadạng:

- Chếđộ nghỉphép 12ngày/ năm,nghỉ lễ,phép theoquy định;

- Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...

- Lộtrình tăng lương định kỳ,thường xuyên vàđột xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin