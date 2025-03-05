Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 133 Hải, Âu, Vinhomes Ocean Park, X. Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn trực tiếp Khách hàng sử dụng các dịch vụ làm răng thẩm mỹ, implant, chỉnh nha của phòng khám (tư vấn trực tiếp tại cơ sở).
Chủ động liên hệ và chăm sóc Khách hàng qua điện thoại, sms, ...
Báo cáo, cập nhật, dữ liệu về Khách hàng và công việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự ρhân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trìnhđộ:Trung cấp hoặctương đươngtrở lên.
Chuyênngành:Kinhdoanh, nha khoa, ykhoa...
Kinh nghiệm:Từ 1 năm kinh nghiệm
Kiếnthức:Tinhọcvănphòng, ưu tiên cótiếngAnhgiaotiếp,ưutiênamhiểukiến thức về nha.
Kỹ năng:
Kỹnănggiaotiếp,thuyếtphụcvàgiảiquyếtvấnđề.
Cótrình độ tinhọc văn phòng.
Ưu tiên có tiếng anh giaotiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thunhập: Lương cứngtừ7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng % doanh số
- Cơmtrưamiễn phí;
- Thờigianlàm việc:Theo quy định công ty (Xoay ca: 8h00 – 18h00, 09h00 – 19h00,Nghỉ trưa 11h30-13h30,tháng nghỉ 4 ngày theo sự sắp xếp của Quản lý PK)
- Côngtycấp máymóc,trang thiếtbịphụcvụcông việc;
- Đượcthamgiacáckhoáđàotạocủacông ty.
- Đượchưởngmọi chếđộ laođộng theoLuật laođộng: BHXH,BHYT, BHTN...
- CácChính sáchphúclợiđadạng:
- Chếđộ nghỉphép 12ngày/ năm,nghỉ lễ,phép theoquy định;
- Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...
- Lộtrình tăng lương định kỳ,thường xuyên vàđột xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHA KHOA ORI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 605 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

