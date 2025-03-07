Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 11 Khu biệt thự số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tuyển dụng, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh bất động sản.
Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản.
Xây dựng chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu về doanh thu của doanh nghiệp.
Đặt mục tiêu kinh doanh, KPI cho các cá nhân trong bộ phận, hỗ trợ nhân viên cấp dưới chốt khách.
Lập kế hoạch và trực tiếp đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh BĐS.
Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường, đưa ra các đề xuất chiến lược marketing và kinh doanh chuyên nghiệp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, hiệu quả với các công ty xây dựng, bán và cho thuê bất động sản.
Chịu trách nhiệm đàm phán hợp đồng khi cần.
Phối hợp với phòng marketing để tổ chức các sự kiện tiếp thị, quảng cáo.
Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm làm BĐS
Có khả năng chốt Sales, hỗ trợ pháp lý. trainning nhân viên mới.
Biết xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả
Yêu cầu khác:
Có phương tiện cá nhân để thuận tiện di chuyển.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hỗ trợ cơ bản + hoa hồng + thưởng nóng.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong sự nghiệp.
Tham gia các chương trình du lịch, team building, các hoạt động ngoại khóa của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ tối đa cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn VNR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 11 Khu biệt thự số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

