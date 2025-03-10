Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 Lê Văn Thiêm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận Data nóng từ Marketing trên các kênh Fanpage, Website, Zalo, TikTok, Youtube...
Tư vấn KH trên lượng Data sẵn có của cơ sở.
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, sắp xếp lịch làm dịch vụ của khách phù hợp với Bác sĩ
Tiếp nhận & giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Viện
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng thuyết phục và xây dựng niềm tin với khách hàng.
Khả năng nói, tư duy logic.
Cần cù, chịu khó, biết lăng nghe.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.
Nắm kiến thức sale bán hàng trên các nền tảng mạng Xã hội là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: Lương cứng + Phụ cấp + % Hoa hồng + thưởng Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 triệu/tháng++ (Có thế hơn tùy theo năng lực)
Thưởng: Thưởng nóng, thưởng theo chiến dịch cá nhân/ phòng ban,...
Hoa hồng: Theo quy định của công ty
Phụ cấp:
Phụ cấp: 500.000đ/tháng 26 ngày công
Phụ cấp gửi xe: Vé tháng
Cơ hội phát triến
Phát triển các kỹ năng tư vấn, đàm phán với khách hàng.
Được đào tạo và hướng dẫn công việc bởi Bác sĩ, Trưởng Phòng, Leader có chuyên môn cao.
Học hỏi các kiến thức về kinh doanh, tâm lý khách hàng, trái nghiệm dịch vụ...
Khác:
Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
Đánh giá và tăng lương định kỳ.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, phố ông ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

