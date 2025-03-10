Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CTM Complex 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hỗ Trợ 100% Data

- Gọi điện thoại mời khách hàng đến tham dự sự kiện của công ty theo data có sẵn

- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.

- Nhắc nhở khách hàng về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về địa điểm diễn ra sự kiện.

- Báo cáo lại danh sách khách hàng tham dự sự kiện cho quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...(không kinh nghiệm sẽ đào tạo)

- Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp hay nói tiếng địa phương.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấu phần thu nhập bao gồm : Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + Bonus theo chế độ công ty + Hot bonus hàng ngày, hàng tuần (Thu nhập trong khoảng 20-30tr)

- Lương cứng : 7tr

- Lên Manager Tele mức lương 15tr.

- Tăng lương hàng năm phụ thuộc vào KPI đánh giá

- Được trang bị trang thiết bị làm việc đầy đủ (máy tính, điện thoại, tai nghe)

- Được đào tạo xuyên suốt quá trình làm việc từ các chuyên gia trong ngành.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thường xuyên có các hoạt động motivate tinh thần

- BHXH, BHYT, BHTN đóng sau từ 1-2 tháng thử việc

- Được tham gia công đoàn và nhận các quyền lợi khác như: team building, tết trung thu, sinh nhật, ma chay hiếu hỉ...

- Công ty đặc biệt chú trọng đến phát triển con người "Sự thành công của bạn chính là sự phát triển của chúng tôi"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

