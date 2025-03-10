Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xí nghiệp 197 Nguyễn Văn giáp nam từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển tệp khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, phân loại khách hàng

- Liên hệ, gặp gỡ, tư vấn khách hàng

- Lập kế hoạch theo dõi hỗ trợ khách hàng cũ và mới

- Làm việc với bộ phận kho, vận chuyển để giao hàng cho khách

- Thực hiện các công việc phát sinh khác

- Buổi sáng: 8h - 12h. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc sales, chủ động và độc lập

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề linh hoạt

- Có kinh nghiệm về sales và chăm sóc khách hàng từ 1 năm trở lên

- Chịu được áp lực công việc

- Có laptop làm việc

Tại CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ Chủ nhật hàng tuần

- Thu nhập: 15 - 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực): Lương cơ bản (10triệu) + thưởng doanh thu

- Tiền hỗ trơ xăng xe điện thoại cho nhân viên 500.000đ/1 tháng

- Cuối năm được thưởng 1 tháng lương cơ bản

- Có thưởng ngày lễ Ngày lễ, 30/4, 1-5, 2/9,

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM

