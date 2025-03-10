Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Xí nghiệp 197 Nguyễn Văn giáp nam từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phát triển tệp khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm, phân loại khách hàng
- Liên hệ, gặp gỡ, tư vấn khách hàng
- Lập kế hoạch theo dõi hỗ trợ khách hàng cũ và mới
- Làm việc với bộ phận kho, vận chuyển để giao hàng cho khách
- Thực hiện các công việc phát sinh khác
- Buổi sáng: 8h - 12h. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích công việc sales, chủ động và độc lập
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề linh hoạt
- Có kinh nghiệm về sales và chăm sóc khách hàng từ 1 năm trở lên
- Chịu được áp lực công việc
- Có laptop làm việc
Tại CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ Chủ nhật hàng tuần
- Thu nhập: 15 - 20 triệu (thỏa thuận theo năng lực): Lương cơ bản (10triệu) + thưởng doanh thu
- Tiền hỗ trơ xăng xe điện thoại cho nhân viên 500.000đ/1 tháng
- Cuối năm được thưởng 1 tháng lương cơ bản
- Có thưởng ngày lễ Ngày lễ, 30/4, 1-5, 2/9,
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIENMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
