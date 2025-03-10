Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Học hỏi, trau dồi các kiến thức về sản phẩm, nghiệp vụ xuất khẩu, bán hàng,..

Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình chốt đơn sản phẩm

Hợp tác với bộ phận MKT để phát triển các chiến lược bán hàng mới

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng/quý theo yêu cầu của cấp trên

Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các trường Đại học / Cao đẳng có thời gian để làm full time

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập. Không ngại học hỏi, cầu thị.

Giao tiếp nhanh nhẹn và khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi tính tự quản và tập trung cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sale/CSKH B2B, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tiếng Anh cơ bản

Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ Lao động theo quy định của Nhà nước, đóng BHXH,..

Lương tháng 13, thưởng nóng,..

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty

Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Làm việc trong môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn về B2B, kinh doanh quốc tế.

Xây dựng tư duy làm việc nhóm, phối hợp giữa các bên.

Phát triển tư duy sales - marketing đa kênh, tư duy hệ thống và khả năng lead.

Phát triển tư duy nhìn nhận bản chất gốc của vấn đề và giải quyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG

