Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Vinhomes Smart City,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Học hỏi, trau dồi các kiến thức về sản phẩm, nghiệp vụ xuất khẩu, bán hàng,..
Tìm kiếm và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình chốt đơn sản phẩm
Hợp tác với bộ phận MKT để phát triển các chiến lược bán hàng mới
Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng/quý theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp các trường Đại học / Cao đẳng có thời gian để làm full time
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ Lao động theo quy định của Nhà nước, đóng BHXH,..
Lương tháng 13, thưởng nóng,..
Được tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty
Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Làm việc trong môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn về B2B, kinh doanh quốc tế.
Xây dựng tư duy làm việc nhóm, phối hợp giữa các bên.
Phát triển tư duy sales - marketing đa kênh, tư duy hệ thống và khả năng lead.
Phát triển tư duy nhìn nhận bản chất gốc của vấn đề và giải quyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN AN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
