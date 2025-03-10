Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 94 Trần Khất Chân, Phường Bạch Đằng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, thiết kế, chăm sóc khách hàng về các sản phẩm điện tử, điện lạnh

- Triển khai và chăm sóc các Dự án, công trình mà Ban lãnh đạo Công ty giao

- Xây dựng kế hoạch bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng

- Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật trong lắp đặt và sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 - 3 năm

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc liên quan đến chuyên ngành nhiệt lạnh hoặc kỹ thuật

- Đam mê kinh doanh. Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, tiếp và tạo mối quan hệ

- Có khả năng sử dụng phần mềm AutoCad và các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel,...

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu

- Lương cứng upto 15tr (trao đổi khi phỏng vấn) + % Hoa hồng doanh thu

- Chế độ chính sách rõ ràng, thưởng nóng, thưởng lễ, tết...

- Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết ... theo quy định của Pháp luật và quy định của Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển, thăng tiến

- Thời gian làm việc: giờ hành chính theo đúng quy định của bộ luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

