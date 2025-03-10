Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 94 Trần Khất Chân, Phường Bạch Đằng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, thiết kế, chăm sóc khách hàng về các sản phẩm điện tử, điện lạnh
- Triển khai và chăm sóc các Dự án, công trình mà Ban lãnh đạo Công ty giao
- Xây dựng kế hoạch bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng
- Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật trong lắp đặt và sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 - 3 năm
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc liên quan đến chuyên ngành nhiệt lạnh hoặc kỹ thuật
- Đam mê kinh doanh. Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp, tiếp và tạo mối quan hệ
- Có khả năng sử dụng phần mềm AutoCad và các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel,...
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu
- Lương cứng upto 15tr (trao đổi khi phỏng vấn) + % Hoa hồng doanh thu
- Chế độ chính sách rõ ràng, thưởng nóng, thưởng lễ, tết...
- Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật lao động
- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết ... theo quy định của Pháp luật và quy định của Nhà nước
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển, thăng tiến
- Thời gian làm việc: giờ hành chính theo đúng quy định của bộ luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐÔ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Trần Khát Chân, P. Bạch Đằng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

