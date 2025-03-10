Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 428 Lạc Long Quân,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đón tiếp và tư vấn khách hàng đến gara về các dịch vụ sửa chữa và chăm sóc xe
Lập báo giá và tư vấn khách hàng
Tư vấn về quy trình và các dịch vụ phát sinh
Theo dõi tiến độ và thông báo cho khách hàng tiến độ và kết quả xử lý
Tổng hợp báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm về tư vấn bán hàng trở lên
Giao tiếp tự tin
Ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6-8 triệu + thưởng
Phụ cấp
Thưởng hiệu quả công việc
Đào tạo phát triển kỹ năng định kỳ
Du lịch hàng năm
Thưởng lễ , tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN
