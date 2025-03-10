Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đón tiếp và tư vấn khách hàng đến gara về các dịch vụ sửa chữa và chăm sóc xe

Lập báo giá và tư vấn khách hàng

Tư vấn về quy trình và các dịch vụ phát sinh

Theo dõi tiến độ và thông báo cho khách hàng tiến độ và kết quả xử lý

Tổng hợp báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm về tư vấn bán hàng trở lên

Giao tiếp tự tin

Ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-8 triệu + thưởng

Phụ cấp

Thưởng hiệu quả công việc

Đào tạo phát triển kỹ năng định kỳ

Du lịch hàng năm

Thưởng lễ , tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN

