Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập thông tin về thị trường bột mì, bao gồm xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng.

Triển khai các hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới.

Xử lý đơn đạt hàng của hệ thống khách hàng có sẵn, đồng thời xử lý các khiếu nại và đề nghị đổi trả hàng của khách hàng (nếu có);

Theo dõi công nợ, thúc đẩy việc thu hồi công nợ;

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tiếp thị, định kỳ làm báo cáo cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 22-35 tuổi;

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành có liên quan về thực phẩm;

Ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực tiếp thị hoặc có hiểu biết về thị trường bột mì.

Có khả năng giao tiếp tốt, Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Mỗi nhân viên sẽ phụ trách 01 tỉnh trong các tỉnh thành phố sau : Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa

Tại Chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 -15 triệu + Hoa hồng, thu nhập 15 - 20 Triệu +++

Lương thưởng cuối năm tháng 13,14 hấp dẫn;

Bảo hiểm thân thể 24/24 giờ;

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Quà tặng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật... và các chế độ phúc lợi khác;

Xét duyệt nâng lương, thăng tiến hằng năm.

Có các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin