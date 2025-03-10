Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Binary Bridge Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tối ưu eCPM trên các Ad Mediation

(Ad Mediation là một giải pháp kiếm tiền từ Game/App cho phép quản lý và tối ưu doanh thu từ nhiều Ad network trên cùng một Game/App)

Sử dụng các Ad Mediation như Admob Mediation, MAX mediation,...

Phân tích App, dòng App để thiết lập Waterfall hoặc Bidding gồm các ID của các Ad network có eCPM tốt và chiếm nhiều lượt hiển thị

Phân tích dữ liệu từ Ad Mediation, thiết lập A/B testing nhằm cải tiến, đổi mới Waterfall từ đó tối ưu eCPM tốt hơn

2- Tối ưu kịch bản khai thác quảng cáo trên sản phẩm

Đánh giá hiệu quả các kịch bản khai thác doanh thu trong app cùng Product Team

Cùng Marketing và Designer lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản khai thác quảng cáo

Đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng, tăng user engagement

Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo

Đóng góp ý tưởng và giải quyết những bài toán gặp phải

3- Phối hợp cùng Marketing Team

Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau

Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên top

4- Làm việc với các đối tác Ad Network: Google, Admob, Facebook, Unity, Applovin,...

Phối hợp với các đối tác để áp dụng các phương án tối ưu cho từng mạng quảng cáo

Cập nhật, thử nghiệm liên tục các tính năng mới, thị trường mới của các mạng quảng cáo

Giải quyết các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị lỗi, quảng cáo vi phạm chính sách chung của các nền tảng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương

Đã từng làm việc trên Google Ad Manager Platform là một lợi thế

Hiểu biết cơ bản về Google Cloud, Data Flow, Bigquery, SQL, MMP

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Binary Bridge Labs Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: up to 20M (Lương net), thử việc 100% lương,

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Thưởng tết dương lịch, âm lịch, sinh nhật, 8/3, 20/10, 30/04-1/5 (theo quy định công ty), thưởng quý, thưởng cuối năm, ....

Trà, cà phê, đồ ăn vặt... miễn phí tại văn phòng

Tham gia các hoạt động, sự kiện teambuilding, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.

12 ngày phép/năm, ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Review lương, thưởng 1-2 lần/ năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Môi trường làm việc phẳng, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp cao, đề cao sự tự chủ, cải tiến và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Binary Bridge Labs

