Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 302 Nguyễn rãi,. Trung Văn ( gần đại học Hà Nội)

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR
- Liên hệ gặp gỡ các khách hàng của công ty bàn giao, tư vấn khách hàng về các sản phẩm nội thất, làm báo giá, chốt đơn hàng và thu hồi công nợ
- Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
- Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Khảo sát thị trường nhằm thu thập, cập nhật thông tin cần thiết
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Nam/Nữ, tuổi từ 22-35, tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
- Có ít nhất 1 NĂM KINH NGHIỆM làm kinh doanh trong NGÀNH NỘI THẤT
- Nhanh nhẹn, tự tin, khả năng giao tiếp tốt.
- Có tinh thần cầu tiến năng động.
- Có đức tính chịu khó, trung thực, hòa đồng với đồng nghiệp - Chịu được áp lực trong công việc
- Niềm đam mê kinh doanh và kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Lương cứng: 4 triệu + 3% công trình
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
- Thu nhập thực tế từ 15 - 20 triệu hoặc hơn, theo năng lực.
- Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn và nghiệp vụ.
- Chính sách lương theo năng lực và không giới hạn.
- Phụ cấp ăn trưa theo quy định
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm,...
- Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty đang kinh doanh.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 11, số 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 18:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOME DECOR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 302 Nguyễn rãi,. Trung Văn ( gần đại học Hà Nội)

