Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 2 ngõ 376 Đường Bưởi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn, đàm phán với khách hàng để sử dụng gói dịch vụ của công ty.
Triển khai tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt sales các dịch vụ của công ty trong lĩnh vực TMĐT (trên nền tảng TikTok) từ nguồn data khách hàng có sẵn
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai chương trình
Duy trì quan hệ khách hàng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các bạn học các chuyên ngành về MKT, TMĐT,....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí account/sale ít nhất 6 tháng ( không có kinh nghiệm được training chi tiết)
Nắm bắt tâm lý khách hàng, giải quyết vấn đề phát sinh.
Chốt sale và làm hợp đồng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản: Word, Excel, Powerpoint,......

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH sau thời gian thử việc
Tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party;
Nghỉ phép theo chế độ chung
Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,..
Đào tạo trực tiếp từ Leader trong quá trình triển khai công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hà Nội: Tầng 2, 342 Mỹ Đình 2 - Nam từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

