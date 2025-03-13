Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 2 ngõ 376 Đường Bưởi,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn, đàm phán với khách hàng để sử dụng gói dịch vụ của công ty.
Triển khai tư vấn, chăm sóc khách hàng và chốt sales các dịch vụ của công ty trong lĩnh vực TMĐT (trên nền tảng TikTok) từ nguồn data khách hàng có sẵn
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai chương trình
Duy trì quan hệ khách hàng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các bạn học các chuyên ngành về MKT, TMĐT,....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí account/sale ít nhất 6 tháng ( không có kinh nghiệm được training chi tiết)
Nắm bắt tâm lý khách hàng, giải quyết vấn đề phát sinh.
Chốt sale và làm hợp đồng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản: Word, Excel, Powerpoint,......
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH sau thời gian thử việc
Tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party;
Nghỉ phép theo chế độ chung
Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,..
Đào tạo trực tiếp từ Leader trong quá trình triển khai công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ STONK AGENCY
