Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8, ngõ 78, đường 18M, Mộ Lao,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công ty mong muốn ứng viên có thể đáp ứng những công việc sau :

- Biết điều phối và lâp kế hoạch kinh doanh cho công ty theo tuần, tháng, quý, năm;

- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, báo giá và chốt đơn cho khách hàng.

- Đàm phán hơp đồng

- Triển khai đơn hàng theo quy trình của Công ty;

- Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về hoạt động bán hàng;

- Đôn đốc thu hồi công nợ;

- Thực hiện các công việc theo phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng máy tính chuyên nghiệp: word, excel,xây dựng báo cáo và quản lý dữ liệu,

- Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Ưu tiên độ tuổi: 23-35 tuổi

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

- Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát công việc tốt;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt;

- Giới tính: Nam/nữ

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 -10tr + thưởng % hoa hồng .Tổng thu nhập bình quân từ 15 – 20 triệu/ tháng.

- Làm việc với các đối tác hàng đầu trong nước về xây dựng;

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được hưởng chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN;

- Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại...

- Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TH VIỆT NAM

