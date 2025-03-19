Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 8 Ba Vì, Phường 4, Huyện Ba Vì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và nội địa;
Chào giá dịch vụ cho khách hàng và đối tác;
Chăm sóc khách hàng, cập nhật tình trạng hàng hóa cho khách hàng;
Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xuất nhập hàng;
Phối hợp với các bộ phận để xử lý các vấn đề phát sinh;
Báo cáo lên cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh và thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có thể làm việc dưới áp lực cao
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển phát nhanh là 1 lợi thế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng => Thu nhập Trung bình từ 15.000.000đ - 20.000.000đ ++ dựa vào khả năng chốt deal
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Có data sẵn công ty hỗ trợ
Đào tạo chuyên nghiệp trong quá trình làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật
Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
