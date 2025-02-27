Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm các dự án game giải trí tiềm năng tại Việt Nam để hợp tác phát hành.

- Yêu cầu nhân viên phải am hiểu thị trường game giải trí nội địa, nắm rõ xu hướng và các dòng game đang được ưa chuộng.

- Cần có khả năng nghiên cứu, thẩm định chất lượng và tiềm năng của các dự án game trước khi đề xuất hợp tác.

- Mối quan hệ rộng trong ngành sẽ là lợi thế lớn để tìm kiếm các đối tác tiềm năng.

2. Hỗ trợ sàng lọc và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đội ngũ phát triển game tại Việt Nam.

- Đòi hỏi khả năng xác định đội ngũ có năng lực phù hợp, kinh nghiệm phát triển sản phẩm tương thích với định hướng công ty.

- Cần kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ hai bên hiểu rõ yêu cầu, kỳ vọng và hướng phát triển chung.

3. Tham gia đàm phán và xây dựng hợp đồng, đảm bảo tiến độ hợp tác diễn ra suôn sẻ.

- Kỹ năng đàm phán không chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận điều khoản tài chính mà còn cả thời gian, phạm vi trách nhiệm và các yếu tố pháp lý.

- Kinh nghiệm trong các dự án tương tự sẽ giúp ứng viên dự đoán rủi ro và giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.

1. Sử dụng thành thạo tiếng Trung, có khả năng giao tiếp lưu loát. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Do làm việc trong môi trường đa quốc gia khu vực Đông Nam Á, ứng viên cần giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ tiếng Trung và có ít vốn tiếng Anh để làm cầu nối giữa các bên.

2. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, tinh thần chủ động và làm việc nhóm cao.

- Cần khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng, thuyết phục trong các cuộc họp và thương lượng.

- Tinh thần làm việc nhóm đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận như marketing, kỹ thuật và đối tác.

3. Có hiểu biết nhất định về ngành game, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan.

- Ứng viên cần hiểu về vòng đời phát triển game, từ lên ý tưởng, sản xuất, đến phát hành.

4. Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên các công ty như : VNG Corporation; Gameloft Vietnam; AMANOTES; Hiker Games; Topebox; Appota Group với vị trí tương ứng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 15 - 20tr (Có thể thương lượng theo năng lực), nhận 100% lương trong thời gian thử việc.

- Thưởng hiệu suất dự án hấp dẫn.

- Được tiếp nhận đào tạo và làm việc với các chuyên gia nước ngoài đa dạng kinh nghiệm.

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Sáng: 9h-12h00; Chiều 13h30-18h00)

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN...12 ngày phép năm.

- Lộ trình thăng tiến , trở thành các nhà phát triển kinh doanh tương lai.

- Cà phê, trà, quầy đồ ăn nhẹ hàng ngày.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật.

- Được tham gia hoạt động gắn kết, Team Building du lịch dã ngoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRANG SỨC QUỐC TẾ T&A

