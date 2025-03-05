Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 47/13 Nguyễn Văn Đậu,Phường 6, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
-Hỗ trợ phòng kế toán trong việc xuất hóa đơn, công nợ (nếu có)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp
- Sử dụng thành thạo word, excel
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán sản phẩm (qua điện thoại), sẽ được hướng dẫn khi thử việc
- Giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt, chịu khó.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì
-Thử việc : Lương cơ bản :6.500.000 đ + PC xăng + card điện thoại ( thử việc 1 tháng)+% doanh số ( nếu ký được hợp đồng)
-Chính thức : Lương cơ bản : 7.000.000 đ + PC xăng + card điện thoại+% doanh số + thưởng nóng ( nếu có)
-Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định, được ký hợp đồng lao động và đảm bảo quyền lợi theo quy định của Nhà nước.
-Được nghỉ, được thưởng tất cả các ngày lễ tết hàng năm
- Môi trường năng động, thân thiện, đề cao văn hóa doanh nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
