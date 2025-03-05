Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47/13 Nguyễn Văn Đậu,Phường 6, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.

-Hỗ trợ phòng kế toán trong việc xuất hóa đơn, công nợ (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp

- Sử dụng thành thạo word, excel

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán sản phẩm (qua điện thoại), sẽ được hướng dẫn khi thử việc

- Giao tiếp, khả năng truyền đạt tốt, chịu khó.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc : Lương cơ bản :6.500.000 đ + PC xăng + card điện thoại ( thử việc 1 tháng)+% doanh số ( nếu ký được hợp đồng)

-Chính thức : Lương cơ bản : 7.000.000 đ + PC xăng + card điện thoại+% doanh số + thưởng nóng ( nếu có)

-Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định, được ký hợp đồng lao động và đảm bảo quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

-Được nghỉ, được thưởng tất cả các ngày lễ tết hàng năm

- Môi trường năng động, thân thiện, đề cao văn hóa doanh nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin