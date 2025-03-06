Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hỗ trợ trao đổi đơn hàng, chứng từ với xưởng gia công.

- Khảo sát, tìm kiếm và liên hệ với các nhà mua hàng Việt Nam để giới thiệu thủy sản.

-Tìm kiếm, hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và nước ngoài.

- Liên hệ với các nhà cung cấp nước ngoài để được cập nhật tình hình đánh bắt, dự báo sản lượng mùa vụ

- Lập hợp đồng, sắp xếp vận chuyển và theo dõi chứng từ vận chuyển

- Thu thập thông tin thị trường đối thủ cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bất kỳ

- Từ 2 năm kinh nghiệm sales B2B/ Sales liên quan đến ngành thực phẩm - thực phẩm đông lạnh

- Tiếng Nhật từ N2 JLPT bắt buộc (làm việc trực tiếp với khách Nhật và đối ứng với công ty mẹ bên Nhật) , Tiếng Anh giao tiếp tốt (Trình độ Upper - Intermediate)

-Có khả năng đi công tác nhiều.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm theo quy định nhà nước full lương

-Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn mua ngoài

- khám sức khỏe định kỳ quà tết, trung thu, tiền mừng kết hôn, sinh con, phúng điếu, giao lưu gặp mặt nhân viên hàng quý, tất niên, tân niên…...

-Thưởng thâm niên,

- Lương tháng 13++

- Company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin