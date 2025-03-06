Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thiên Sao Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển gian hàng online: xử lý hình ảnh, post bài, post sản phẩm lên mạng, chạy chương trình

- Tổ chức mạng lưới cộng tác viên bán hàng kênh online

- Điều hành công việc của nhóm online

- Phát triển sản phẩm và thương hiệu trên các phương tiện online

- Chăm sóc website và quảng bá sản phẩm phục vụ cho việc bán hàng online

- Quảng bá sản phẩm trên các phương tiện online

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25-45 tuổi

- Trình độ cao đẳng, đại học chuyên môn thương mại điện tử (QTKD, KINH TẾ, TIN HỌC)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales hàng hóa, gia dụng

Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sao Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập và thưởng doanh số (%) theo tháng

-Thu nhập:lương cơ bản 8tr trở lên

- Xứng đáng với năng lực làm việc.

- Cấp sim điện thoại, đồng phục và tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định.

- Các chính sách chế độ phúc lợi: Nghỉ phép năm, thưởng nóng, thưởng lễ tết, teambuilding...

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng..

- Làm việc trong một tập thể gắn kết và nhiều đam mê, nơi sẽ luôn tìm thấy những người bạn mới mỗi ngày.

- Có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

- Có cơ hội thăng tiến cao

- Công việc ổn định và làm việc gắn bó lâu dài với công ty

- Được đào tạo, hướng dẫn trước khi nhận việc

- Nhận việc ngay sau khi đậu phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sao Kim

