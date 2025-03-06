Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Atochi Group
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 35 phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Livestream trên kênh TikTok của công ty, mặt hàng máy chạy bộ, đai massage, ghế massage
Lên ý tưởng livestream, deal sao cho kết quả live được tối ưu.
Báo cáo, review hiệu quả công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Cao từ 1m60 trở lên
Không nói ngọng, nói lắp
Có kinh nghiệm livestream từ 6 tháng trở lên
Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 100-150k/1h live
Được cung cấp trang phục live
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group
