Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Livestream trên kênh TikTok của công ty, mặt hàng máy chạy bộ, đai massage, ghế massage

Lên ý tưởng livestream, deal sao cho kết quả live được tối ưu.

Báo cáo, review hiệu quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Cao từ 1m60 trở lên

Không nói ngọng, nói lắp

Có kinh nghiệm livestream từ 6 tháng trở lên

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 100-150k/1h live

Được cung cấp trang phục live

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin