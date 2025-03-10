Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MIZAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Kiểm tra và xử lý tin nhắn: Đọc, phản hồi và quản lý các tin nhắn từ khách hàng qua các nền tảng trực tuyến.

- Chăm sóc khách hàng: Ghi nhận nhu cầu, thắc mắc và phản hồi của khách hàng, đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

- Tư vấn sản phẩm/dịch vụ: Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ của Mizain Clinic, giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.

- Quản lý thông tin khách hàng: Lưu trữ và cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý.

- Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với đội ngũ marketing và chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Kỹ năng thuyết phục và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Khả năng nói, tư duy logic.

Cần cù, chịu khó, biết lắng nghe.

Sử dụng thành thạo Word, Excel.

Nắm kiến thức sale bán hàng trên các nền tảng mạng Xã Hội là một lợi thế.

Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Sẽ Được Đào Tạo

Tại CÔNG TY TNHH MIZAIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn và thoả thuận theo năng lực

- Thu nhập khởi điểm: Lương cứng: 8.000.000 + Phụ cấp + thưởng => Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 triệu/tháng++ (Có thể hơn tùy theo năng lực)

- Lương tháng 13, quà sinh nhật, lễ Tết, thưởng hiệu quả công việc hấp dẫn,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi các kiến thức mới

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIZAIN

