Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 149/35 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ làm đẹp (Ðượccông ty cung cấp data chất lượng, tỉ lệ đặt lịch hẹn lên tới 80%, telesalekhông phải tự tìm kiếm khách hàng (Làm tại văn phòng, được cung cấpđầyđủ thiếtbịlàmviệc)

Ðặtlịchhẹnchokháchtớitrực tiếpsửdụngdịchvụ

Telesales không cần phải trực fanpage và chăm sóc khách hàng saukhi tới làm dịch vụ, có bộ phận Trực page và CSKH hỗ trợ làm cácnhiệmvụ trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọngnóirõràng,khảnăngxửlýtình huốngtốt

Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên , sẽ được Training đào tạo vềchuyênmôn vàkĩnăng đểđạtđượchiệuquảcaonhất.

Ưu tiênCó kinh nghiệm về Tư vấn, CSKH( thẩm mỹ, bán hàng, bảo hiểm,tàichính,BDS,. Từ 6 tháng trở lên ,...)

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 8.000.000VNÐ+%hoahồng+Thưởng hiệuquả

Thunhậptrungbình:15-25triệu/tháng

Hỗtrợtrangthiết bịlàmviệcnhư máytính,điệnthoại;hỗtrợcácchiphícướcđiện thoại

Nghỉl,tết,thưởngtháng13, Sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch

BHXH, Phép năm mỗi tháng

Ký hợp đồng chính thức, tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Được xét thưởng tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.