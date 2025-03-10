Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 149/35 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Liên hệ tư vấn cho khách hàng về các gói dịch vụ làm đẹp (Ðượccông ty cung cấp data chất lượng, tỉ lệ đặt lịch hẹn lên tới 80%, telesalekhông phải tự tìm kiếm khách hàng (Làm tại văn phòng, được cung cấpđầyđủ thiếtbịlàmviệc)
Ðặtlịchhẹnchokháchtớitrực tiếpsửdụngdịchvụ
Telesales không cần phải trực fanpage và chăm sóc khách hàng saukhi tới làm dịch vụ, có bộ phận Trực page và CSKH hỗ trợ làm cácnhiệmvụ trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọngnóirõràng,khảnăngxửlýtình huốngtốt
Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên , sẽ được Training đào tạo vềchuyênmôn vàkĩnăng đểđạtđượchiệuquảcaonhất.
Ưu tiênCó kinh nghiệm về Tư vấn, CSKH( thẩm mỹ, bán hàng, bảo hiểm,tàichính,BDS,. Từ 6 tháng trở lên ,...)
Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên , sẽ được Training đào tạo vềchuyênmôn vàkĩnăng đểđạtđượchiệuquảcaonhất.
Ưu tiênCó kinh nghiệm về Tư vấn, CSKH( thẩm mỹ, bán hàng, bảo hiểm,tàichính,BDS,. Từ 6 tháng trở lên ,...)
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 8.000.000VNÐ+%hoahồng+Thưởng hiệuquả
Thunhậptrungbình:15-25triệu/tháng
Hỗtrợtrangthiết bịlàmviệcnhư máytính,điệnthoại;hỗtrợcácchiphícướcđiện thoại
Nghỉl,tết,thưởngtháng13, Sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch
BHXH, Phép năm mỗi tháng
Ký hợp đồng chính thức, tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Được xét thưởng tăng lương theo năng lực
Thunhậptrungbình:15-25triệu/tháng
Hỗtrợtrangthiết bịlàmviệcnhư máytính,điệnthoại;hỗtrợcácchiphícướcđiện thoại
Nghỉl,tết,thưởngtháng13, Sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch
BHXH, Phép năm mỗi tháng
Ký hợp đồng chính thức, tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Được xét thưởng tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEAUTY LEGENDS - VIỆN THẨM MỸ SHINHAN BEAUTY CENTER VĨNH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI