Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANH THIẾT KẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125 đường 26, phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng có nhu cầu về dịch vụ thiết kế bao bì, thương hiệu, và ấn phẩm thương hiệu.

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ thiết kế của công ty cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng từ bước lên ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế để đưa ra những phương án đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng và thời gian bàn giao sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng trong việc chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm cuối cùng.

Quản lý hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán từ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, bao bì và thương hiệu là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và chăm sóc khách hàng tận tâm.

Đam mê và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt trong các ngành liên quan đến thiết kế là điểm cộng.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và các phần mềm thiết kế là lợi thế.

Chủ động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANH THIẾT KẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng (từ 15.000.000VNĐ trở lên).

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.

Được cung cấp đầy đủ phương tiện và hỗ trợ trong công việc.

Tham gia vào các khóa đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH THIẾT KẾ

