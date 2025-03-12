Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng nhà phân phối cũ và tìm kiếm khác hàng mới

- Thực hiện việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh và động thúc đẩy giám sát trực tiếp các hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về doanh số.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn hàng, tồn kho và trưng bày sản phẩm.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường và khách hàng.

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm bán hàng 02 năm trở lên

- Có tinh thần cầu tiến

- Trung thực trong công việc

- Được công ty trang bị điện thoại và máy tính khi làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập từ 15 TRIỆU ~ 20 TRIỆU

- Thưởng tết, thưởng khi đạt KPI

- Thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh cuối năm

- Ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội, các quyền lợi khác theo chế độ của luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hàn Việt

