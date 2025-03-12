Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH YCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1788/19/10A Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn, báo giá cho khách hàng có nhu cầu đặt hàng sản phẩm nội thất

- Tư vấn mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng cũ

- Phối hợp với bộ phận thiết kế và bộ phận sản xuất để giao hàng đúng với yêu cầu của khách hàng

- Kiểm tra theo dõi đơn hàng khi lên báo giá, chốt đơn đến khi giao hàng...

- Lên hợp đồng khách hàng ( có hỗ trợ từ bộ phận kế toán)

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bán hàng/sales ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực nội thất hoặc các ngành khác có liên quan

- Nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt trong việc giao tiếp, tương tác với khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán với khách hàng hiệu quả

- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tiếp thu để phát triển khả năng sale

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Tuổi từ 22-30

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên tất cả các ngành

Tại Công Ty TNHH YCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 9-10 triệu + doanh số bán hàng, (mức thu nhập không giới hạn)

- Tổng thu nhập: 15-20 Triệu/Tháng

- Có sự hỗ trợ từ bộ phận báo giá, thiết kế, sản xuất và giao hàng

- Data khách hàng có sẵn 100%

- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chốt sales

- Nhận lương Full khi thử việc

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, tự chủ công việc, cơ hội học hỏi kinh nghiệm phát triển kỹ năng cứng, kỹ năng mềm...

- Đóng BHXH, nghỉ phép năm, lương Tháng 13, thưởng lễ, Tết...

Chi tiết có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YCHI

