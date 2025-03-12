Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH YCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Ngày đăng tuyển: 12/03/2025

Công Ty TNHH YCHI
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH YCHI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH YCHI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1788/19/10A Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, báo giá cho khách hàng có nhu cầu đặt hàng sản phẩm nội thất
- Tư vấn mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng và hỗ trợ khách hàng cũ
- Phối hợp với bộ phận thiết kế và bộ phận sản xuất để giao hàng đúng với yêu cầu của khách hàng
- Kiểm tra theo dõi đơn hàng khi lên báo giá, chốt đơn đến khi giao hàng...
- Lên hợp đồng khách hàng ( có hỗ trợ từ bộ phận kế toán)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng/sales ít nhất 2-3 năm trong lĩnh vực nội thất hoặc các ngành khác có liên quan
- Nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt trong việc giao tiếp, tương tác với khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán với khách hàng hiệu quả
- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, tiếp thu để phát triển khả năng sale
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Tuổi từ 22-30
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên tất cả các ngành

Tại Công Ty TNHH YCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 9-10 triệu + doanh số bán hàng, (mức thu nhập không giới hạn)
- Tổng thu nhập: 15-20 Triệu/Tháng
- Có sự hỗ trợ từ bộ phận báo giá, thiết kế, sản xuất và giao hàng
- Data khách hàng có sẵn 100%
- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chốt sales
- Nhận lương Full khi thử việc
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, tự chủ công việc, cơ hội học hỏi kinh nghiệm phát triển kỹ năng cứng, kỹ năng mềm...
- Đóng BHXH, nghỉ phép năm, lương Tháng 13, thưởng lễ, Tết...
Chi tiết có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YCHI

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH YCHI

Công Ty TNHH YCHI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1788/19/10A Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

