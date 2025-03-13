Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NAKISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 93 Thành Thái, phường 14, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Tiếp nhận dữ liệu (data) từ bộ phận Marketing, gọi điện tư vấn, giải đáp các sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng theo data có sẵn

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty

Liên hệ và đặt lịch hẹn với khách hàng đến cơ sở thẩm mỹ

Rà soát lại data cũ, gọi điện thoại chăm sóc các khách hàng cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách hàng có trong data cũ.

Báo cáo, cập nhật dữ liệu khách hàng và công việc cho Quản lý trực tiếp.

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương, kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/spa/làm đẹp là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, hoạt ngôn. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Thái độ hòa nhã, tư duy tích cực, vui vẻ, nhanh nhẹn

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Có định hướng gắn bó lâu dài.

Thu nhập = lương cơ bản (6-8tr) + % hoa hồng tư vấn + thưởng thành tích + lương năng lực + các khoản phụ cấp… Tổng thu nhập lên đến 15tr++/tháng

Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty

Thưởng chuyên cần hàng tháng, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng lợi nhuận cuối năm

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: bảo hiểm, ngày phép,ngày lễ,…

Phúc lợi: hỗ trợ tiền cơm trưa (25.000đ/ngày)

Du lịch định kỳ hàng năm

Hưởng chính sách ưu đãi đối với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại công ty

Được đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao năng lực cá nhân

Trang thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ

Môi trường làm việc tử tế và thân thiện, tôn trọng nhân lực tài năng và đề cao tinh thần gắn bó bền vững.

