Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NAKISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NAKISA
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NAKISA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 93 Thành Thái, phường 14, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu (data) từ bộ phận Marketing, gọi điện tư vấn, giải đáp các sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng theo data có sẵn
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
Liên hệ và đặt lịch hẹn với khách hàng đến cơ sở thẩm mỹ
Rà soát lại data cũ, gọi điện thoại chăm sóc các khách hàng cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách hàng có trong data cũ.
Báo cáo, cập nhật dữ liệu khách hàng và công việc cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương, kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/spa/làm đẹp là một lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, hoạt ngôn. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương
Thái độ hòa nhã, tư duy tích cực, vui vẻ, nhanh nhẹn
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Có định hướng gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH NAKISA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = lương cơ bản (6-8tr) + % hoa hồng tư vấn + thưởng thành tích + lương năng lực + các khoản phụ cấp… Tổng thu nhập lên đến 15tr++/tháng
Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty
Thưởng chuyên cần hàng tháng, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng lợi nhuận cuối năm
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: bảo hiểm, ngày phép,ngày lễ,…
Phúc lợi: hỗ trợ tiền cơm trưa (25.000đ/ngày)
Du lịch định kỳ hàng năm
Hưởng chính sách ưu đãi đối với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại công ty
Được đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao năng lực cá nhân
Trang thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ
Môi trường làm việc tử tế và thân thiện, tôn trọng nhân lực tài năng và đề cao tinh thần gắn bó bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAKISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NAKISA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 93 đường Thành Thái, phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

