Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18 Đường số 16, Phường 04

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn, báo giá, thương thảo và chốt hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi ký hợp đồng.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu theo phân công của công ty.
- Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng.
- Liên tục tìm hiểu thêm nhu cầu và phản hồi của khách hàng về sản phẩm để hỗ trợ kịp thời.
- Đề xuất giải pháp kinh doanh nhằm đạt doanh số đề ra.
- Phối hợp với phòng Kế toán đôn đốc thu hồi công nợ.
- Thực hiện các công việc của cấp trên giao phó.
- Địa điểm làm việc Số 18, đường số 16, phường 4, quận 4, Tp. HCM

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 20 trở lên.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing...).
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là 1 lợi thế (chưa có sẽ được đào tạo).
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
- Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu / tháng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng.
- Thu nhập 15 - 20 triệu tùy theo năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
- Hỗ trợ phụ cấp công tác phí, chi phí xăng, điện thoại, hỗ trợ cơm trưa, ...
- Du lịch, teambuilding hàng năm cùng công ty.
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Nhà nước.
- Quà mừng sinh nhật.
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.
- Môi trường thân thiện, năng động tạo nhiều điều kiện, cơ hội thăng tiến phát triển cho sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18 Đường số 16, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

