Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nam Trung Yên, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

· Xúc tiến tìm kiếm, tư vấn đến khách hàng về các dịch vụ Security của công ty

· Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm.

· Đàm phán khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

· Chủ động chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

· Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành CNTT/ ĐTVT/ Kinh tế, các chuyên ngành kinh doanh khác.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp công việc.

Sử dụng tốt các phần mềm máy tính văn phòng: Word, Excel, PPT

Ưu tiên các ứng viên đang làm hoặc có kinh nghiệm làm kinh doanh lĩnh vực CNTT, Security

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN..., cho người lao động;

Nghỉ phép, lễ, tết. Thưởng lễ trong năm, tết, lương tháng thứ 13.

Các hoạt động cá nhân( hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật...)

Khám sức khỏe và du lịch hàng năm... công ty có rất nhiều hoạt động sự kiện

Thời gian làm việc: 08h00-17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần ( Nghỉ trưa từ 12h00-13h30)

Địa chỉ làm việc: Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops

