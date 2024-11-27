Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops
- Hà Nội:
- Nam Trung Yên, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
· Xúc tiến tìm kiếm, tư vấn đến khách hàng về các dịch vụ Security của công ty
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao hàng tháng, quý, năm.
· Đàm phán khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
· Chủ động chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
· Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp công việc.
Sử dụng tốt các phần mềm máy tính văn phòng: Word, Excel, PPT
Ưu tiên các ứng viên đang làm hoặc có kinh nghiệm làm kinh doanh lĩnh vực CNTT, Security
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN..., cho người lao động;
Nghỉ phép, lễ, tết. Thưởng lễ trong năm, tết, lương tháng thứ 13.
Các hoạt động cá nhân( hiếu, hỉ, ốm đau, sinh nhật...)
Khám sức khỏe và du lịch hàng năm... công ty có rất nhiều hoạt động sự kiện
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần ( Nghỉ trưa từ 12h00-13h30)
Thời gian làm việc:
Địa chỉ làm việc: Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cyberops
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
