Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Star Tower, số 68, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắccho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
● Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng
● Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
● Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, phát triển mối quan hệ với khách hàng
● Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng
● Phối hợp với các bộ phận khác và các đối tác của công ty để lên kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường
● Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo nắm rõ các kiến thức chuyên môn, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ của công ty
● Thực hiện các báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 2001 - 1990, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành, sản phẩm Dược mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc kinh nghiệm làm việc ở các công ty Bất động Sản, Thiết bị y tế - thẩm mỹ, Bảo hiểm,...
● Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành nghề liên quan
● Không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
● Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức ● Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: Lương cứng 7.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày + Hoa hồng 3% -5%. Tổng thu nhập từ: 15.000.000- 40.000.000 VNĐ
● Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
● Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
● Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
● Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
● Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
● Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
● Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 211 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

