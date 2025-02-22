Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16TM2 - C3, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và chăm sóc tệp khách hàng được giao, thực hiện upsale để tăng doanh số bán hàng

Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Phối hợp với bộ phận kho giao hàng cho khách hàng.

Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

- Chịu khó học hỏi và tìm hiểu, tự tin, tham vọng và muốn thể hiện bản thân trong lĩnh vực kinh doanh rất tiềm năng.

- Thái độ làm việc tích cực và khả năng chịu được áp lực, hướng tới các mục tiêu.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành khác có liên quan là một điểm cộng.

- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh và có sự đam mê kinh doanh.

2.Kỹ năng:

- Đàm phán, thuyết phục

- Bán hàng

- Giao tiếp, thuyết trình

- Hiểu biết về quy trình, quy định về kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Lương cứng: 10.000.000 + Hoa hồng (Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực.)

- Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày công thực tế

- Tham gia BHXH theo Pháp luật lao động;

- Công ty cấp đầy đủ thiết bị làm việc

- Tham gia Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật CBCNV, sinh nhật Công ty, chế độ hiếu hỉ, thưởng tất cả các ngày lễ trong năm như 2/9, 30/4, 20/10, 8/3, Tết Dương lịch, Âm lịch....

- Thưởng lương tháng 13

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Văn phòng làm việc sạch sẽ.

- Môi trường làm việc tốt, lấy con người làm trọng tâm, thân thiện, phát triển, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin