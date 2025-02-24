Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Thể Thao Quang Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm thang máy của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ với các đơn vị thiết kế, kiến trúc

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của Cấp Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh… ;

- Nam/Nữ độ tuổi 25-35 tuổi;

- Năng động, nhiệt tình, chịu trách nhiệm trong công việc;

- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ;

- Chịu được áp lực cao trong công việc;

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở các vị trí: Phát triển thị trường, kinh doanh, sales, tư vấn, bán hàng, ** ưu tiên người có kinh nghiệm sales trong lĩnh vực thang máy (mở rộng nhà phân phối về thang máy) ở các tỉnh thành (lương cứng từ 12 triệu hoặc hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm trước của ứng viên, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

- Làm việc giờ hành chính

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Thể Thao Quang Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Hợp đồng lao động, thưởng doanh số

- Lương thỏa thuận: Lướng cứng 12Tr + % hoa hồng

-Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7, Sáng 8h - 12h, chiều 1h30 - 5h30

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);

-Team building

- Các chế độ đãi ngộ khác, thưởng doanh số lương tháng thứ 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Thể Thao Quang Hà

