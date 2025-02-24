Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 70.LouisI – TT26, Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, Phường Đại Mỗ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Bán máy và công cụ dụng cụ vật tư cho cho nhà máy khu công nghiệp hoặc phòng LAB

Đàm phán thương lượng hợp đồng với khách hàng.

Duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Theo dõi tiến độ và thời gian giao hàng, đồng thời thực hiện việc giao hàng và các thủ tục cần thiết khác cho khách hàng.

Quản lý kinh doanh tại khu vực

Công ty tuyển tại các khu vực: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thành phố HCM

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Yêu thích công việc kinh doanh

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 20 triệu / tháng

Hưởng đầy đủ chính sách nghỉ lễ, nghỉ phép, theo quy định của Nhà nước (thưởng Lễ Tết đầy đủ).

Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động được hưởng các chế độ chính sách người lao động (BHXH, BHYT, BHTN…)

Được tham gia du lịch hàng năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái phát triển bản thân.

Được đào tạo chuyên nghiệp, chế độ chính sách ưu đãi cao

Có xe đưa đón khi làm việc tại các tỉnh nếu ở Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS

