Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 70.LouisI – TT26, Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, Phường Đại Mỗ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Bán máy và công cụ dụng cụ vật tư cho cho nhà máy khu công nghiệp hoặc phòng LAB
Đàm phán thương lượng hợp đồng với khách hàng.
Duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Theo dõi tiến độ và thời gian giao hàng, đồng thời thực hiện việc giao hàng và các thủ tục cần thiết khác cho khách hàng.
Quản lý kinh doanh tại khu vực
Công ty tuyển tại các khu vực: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thành phố HCM
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Yêu thích công việc kinh doanh
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15 - 20 triệu / tháng
Hưởng đầy đủ chính sách nghỉ lễ, nghỉ phép, theo quy định của Nhà nước (thưởng Lễ Tết đầy đủ).
Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động được hưởng các chế độ chính sách người lao động (BHXH, BHYT, BHTN…)
Được tham gia du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái phát triển bản thân.
Được đào tạo chuyên nghiệp, chế độ chính sách ưu đãi cao
Có xe đưa đón khi làm việc tại các tỉnh nếu ở Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và kỹ thuật TTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
