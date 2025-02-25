Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOURISM & EVENT TRƯƠNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VPGD số 7 ngõ 282 Đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

TRƯƠNG AN TOURISM & EVENT tuyển dụng 05 bạn thị trường nội địa + 05 bạn thị trường outbound Trung Quốc

Mở rộng, liên hệ khách hàng trong ngành du lịch, cung cấp báo giá và dịch vụ đặt tour.

Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng hiện có, thăm hỏi các đại lý và đối tác du lịch tại Việt Nam; tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách về các sản phẩm du lịch của Công ty.

Khả năng phân tích, đánh giá và nắm bắt cơ hội kinh doanh xuất sắc, lên hợp đồng, xử lý booking và gửi thông tin cho điều hành sắp xếp dịch vụ.

Phân phối sản phẩm du lịch của công ty đến các đại lý, đồng thời tìm kiếm sản phẩm du lịch có lợi thế từ đối tác để phân phối trên nền tảng của công ty.

Theo dõi, xử lý khiếu nại các vấn đề liên quan đến trước và sau bán hàng.

Nắm rõ thông tin các sản phẩm du lịch Trung Quốc; tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm du lịch của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán phòng , bán tour 1 năm hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng 1 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Đam mê với ngành du lịch và khả năng làm việc dưới áp lực.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOURISM & EVENT TRƯƠNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Hoa hồng Không giới hạn (thu nhập trung bình: 15 - 20 triệu VND)

Cơ hội du lịch và trải nghiệm các dịch vụ hàng đầu.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cơ hộ phát triển, thăng tiến rõ ràng

Được tham gia đầy đủ các chế độ theo đúng quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOURISM & EVENT TRƯƠNG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.