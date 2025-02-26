Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Và Đầu Tư Phát Triển Edins làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tháp Tây, Tòa nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Nhân viên kinh doanh

Làm việc trên môi trường thương mại điện tử: Alibaba, các trang B2B... và các trang mạng xã hội Facebook, Instagrams...

Lập và xử lý database dữ liệu khách hàng

Liên lạc, tiếp cận, chào hàng và chăm sóc khách hàng

Thực hiện giao dịch đàm phán với khách hàng, xúc tiến để ký kết hợp đồng

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 18-26

Có laptop cá nhân

Tiếng anh khá (làm việc với 100% khách nước ngoài)

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, sắp ra trường có thể làm fulltime.

Ưu tiên với các ứng viên tốt nghiệp trường Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Thương Mại,....

Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc

Kỹ năng xử lý công việc tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Và Đầu Tư Phát Triển Edins Thì Được Hưởng Những Gì

● Không áp KPI doanh số

● Lương cứng (6-8tr) + hoa hồng + THƯỞNG DS. Thu nhập từ 15-40 triệu.

● Đã có 1 lượng khách hàng cũ, duy trì khách cũ và tìm kiếm thêm khách mới trên các nền tảng bán hàng theo hướng dẫn của cty.

● Thử việc 2 tháng 100% lương

● Được công ty trang bị điện thoại smartphone để chuyên giao dịch với khách hàng.

● Thưởng lễ Tết, thưởng nóng nếu làm tốt. Tham gia BHXH, phép năm theo quy định của pháp luật và công ty

● Du lịch, liên hoan công ty nhiều lần trong năm, tiệc sinh nhật

● Được training về ngành nghề xuất nhập khẩu, bồi dưỡng các kỹ năng, có cơ hội phát triển bản thân trong dài hạn

● Được đào tạo chuyên môn, phát triển lên quản lý nếu có năng lực

● Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, không áp lực

